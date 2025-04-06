На рынке труда Литвы отмечен большой спрос на русскоязычных работников

У литовских работодателей они остаются вторыми по востребованности после знающих английский язык. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила руководитель по продажам портала объявлений поиска работы cv.market Инета Григорьева.

По её словам, знание русского языка становится серьёзным плюсом при трудоустройстве. Связано это с тем, что на рынке труда много тех, кто перебрался в Литву из Белоруссии и Украины.