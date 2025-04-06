На рынке труда Литвы отмечен большой спрос на русскоязычных работников

На рынке труда Литвы большой спрос на русскоязычных работников
У литовских работодателей они остаются вторыми по востребованности после знающих английский язык. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила руководитель по продажам портала объявлений поиска работы cv.market Инета Григорьева.
По её словам, знание русского языка становится серьёзным плюсом при трудоустройстве. Связано это с тем, что на рынке труда много тех, кто перебрался в Литву из Белоруссии и Украины.
«Для того, чтобы интегрировать их в рабочий коллектив, необходимы представители персонала, которые могут с ними свободно общаться, вводить в курс дела, знакомить с обязанностями. Без знания языка этого не сделать, а основной язык такого общения — русский», — пояснила Григорьева.