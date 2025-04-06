СМИ: Трамп «навяжет» Украине выгодное России соглашение

Telegraph: Трамп, скорее всего, «навяжет» Украине выгодное России соглашение
Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, «навяжет» Украине соглашение, которое выгодно России. Об этом сообщает газета Telegraph.
По её данным, Трамп «рассчитывает на быстрое мирное соглашение с Украиной, оставляя Путина потирать руки».
«Украина столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное Путиным, либо навсегда лишиться американской разведки и материально-технической поддержки», — пишут журналисты издания.
По их мнению, Трамп рассматривает Украину «как полностью принадлежащую Америке дочернюю компанию».
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