Ученые нашли математическую ошибку в формуле пошлин Трампа

Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит математическую ошибку. К такому выводу пришли научные сотрудники Американского института предпринимательства.

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"Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами", - говорится в публикации.

В результате этого, отметили эксперты, введенные Трампом "взаимные" тарифы сильны завышены.

Научные сотрудники также пришли к выводу, что представленная американским лидером формула "не имеет экономического смысла".

Раскрыт ответ Евросоюза на пошлины Трампа

Ранее стало известно, что Трамп ввел 10-процентные пошлины на все товары, поставляемые в США из других стран. Для отдельных государств установлены повышенные тарифы. В отношении Китая они составят 34 процента, Евросоюза - 20 процентов, Южной Кореи - 25 процентов; Индии - 26 процентов.

Россия в этот список не попала.

Позднее Трамп заявлял, что после проведенной им "операции" "пациент" в лице американской экономики жив, идет на поправку и станет сильнее.