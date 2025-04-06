Митинг в поддержку Марин Ле Пен проходит в Париже

В Париже проходит митинг в поддержку лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Манифестанты собрались на площади Вобан, сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, Ле Пен заранее прибыла на митинг в сопровождении охранников.

"Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчеркиваю политическую подоплеку процесса против нас", – сказала она.

Как, в свою очередь, отметил Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту, несправедливое и скандальное судебное решение, направленное на исключение Ле Пен из президентской гонки, является прямым нападением на демократию.

Ле Пен и восемь депутатов ее партии признали виновными по делу об ассистентах 31 марта. В частности, ей вменили присвоение средств, выделенных на оплату найма помощников в Европарламенте.

В результате Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два условно, а два могут быть смягчены, и штрафу в размере 100 тысяч евро. Она будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом.

Кроме того, суд лишил политика права занимать выборные должности в государственных органах на пять лет. Это означает, что она не сможет участвовать в президентских выборах, которые должны пройти во Франции в 2027 году.

Комментируя это решение французского суда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приговор Ле Пен стал свидетельством агонии либеральной демократии.