В Венгрии отреагировали на предложение лишить страну права голоса в ЕС

Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна является одним из самых фанатичных и ослепленных провоенных политиков в Европе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

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Накануне западные СМИ рассказали, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта. В частности, пояснили журналисты, к этой мере призывает глава МИД Эстонии.

Сийярто пояснил, что ознакомился с заявлением эстонского коллеги.

«Суть в том, что он один из самых фанатичных и самых ослепленных провоенных политиков в Европе, желающий любой ценой продлить [конфликт] на Украине», — разъяснил министр.

По его оценке, Цахкна свысока относится к тому, какие опасности повлечет за собой продолжение противостояния.

Ранее глава МИД Эстонии заметил, что Будапешт следует лишить права голоса в ЕС для предотвращения раскола объединения.

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По его мнению, Венгрия играет в команде президента России Владимира Путина, а не в команде Европы.