В Европе заявили, что у Запада закончились инструменты давления на Россию

У Запада закончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения украинского конфликта, признал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее власти Финляндии и ряда других стран призвали ужесточить санкционную политику с тем, чтобы принудить Россию к мирным переговорам.

«Я не думаю, что мы можем продолжать давить на Россию. Мне кажется, у нас не осталось карт, которые можно разыграть. Где рычаг давления? Я не вижу такого», — отметил ученый.

По его словам, РФ становится сильнее с каждым днем. Он добавил, что Москва никогда не откажется от заявленных требований, как бы западные страны не пытались угрожать ей или навязывать свою позицию

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Дизен отметил, что боевые действия шли три года. В итоге, западные страны проиграли, их позиции ослабели, констатировал профессор.