Белый дом объяснил, почему Россия не попала под новые пошлины США

США не включили Россию в перечень стран, против которых вводятся пошлины, в связи с тем, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине, рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовый размер пошлин составил 10%, против ЕС — 20%, против Китая — 34%.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — отметил Хассет.

По его словам, стороны теряют людей в конфликте. На фоне этого, пояснил он, выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы контрпродуктивно.

Ранее западные СМИ сообщили, что решение Трампа не вводить тарифы на товары из России, Белоруссии и ряда других стран, породило массу версий и догадок.