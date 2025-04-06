Зеленский упрекнул Запад в том, что Patriot не защищают Украину
Владимир Зеленский в Telegram упрекнул западных союзников в том, что они не передают Киеву хранящиеся у них системы Patriot.
«Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнёров, должны реально защищать жизнь», — указал глава киевского режима.
Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта
Ранее Зеленский поручил главам Минобороны и МИД республики активизировать диалог с иностранными партнёрами по вопросу систем ПВО.