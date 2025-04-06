Стармер заявил о конце старого миропорядка

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что «мир, каким мы его знали, ушел». Теперь он опирается не на общие правила, а на сделки и альянсы. Об этом политик написал в статье для Telegraph.

Стармер проанализировал последствия тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении торговых партнеров, включая Британию.

«Мир, каким мы его знали, ушел», — отметил он.

По словам премьера, новый мир опирается не на установленные правила, а на «сделки и альянсы». В торговой войне не будет победителей, а Британию и весь мир ждут серьезные экономические последствия.

Стармер также заявил, что его правительство «готово использовать индустриальную политику, чтобы помочь защитить британский бизнес от шторма». На следующей неделе Лондон намерен объявить о планах и мерах, которые «повысят нашу конкурентоспособность, чтобы быть менее уязвимыми перед подобными глобальными потрясениями».

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Министр труда Британии Даррен Джонс также выступил с похожими выводами. По его словам, торговая война никому не принесет выгоды, а «глобализация в том виде, в котором мы ее знаем, подошла к концу».

Ранее президент США ввел 10-процентный тариф на весь экспорт британских товаров в Америку, а также 25-процентный тариф на всех британских автопроизводителей.

В Вашингтоне ранее объяснили, почему Россия не вошла в перечень стран, против которых США ввели повышенные пошлины.