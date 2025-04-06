Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта

Экс-премьер Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко заявила, что знает, когда закончится украинский конфликт. По ее словам, это произойдет до конца мая 2025 года, сообщает украинское издание «Страна».

Издание опубликовало видео с выступлением Тимошенко на женском фестивале.

«Международные планы — закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила Тимошенко.

Затем, по ее словам, начнётся перезагрузка власти.

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Политик не стала вдаваться в подробности. Ранее она сообщала, что встретилась с Марком Бернсом — пастором и духовным советником Дональда Трампа. Они обсуждали компромиссы, к которым готово украинское общество.