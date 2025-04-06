Президента Франции Эммануэля Макрона следует отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила, что начальник штаба Соединенного Королевства Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку «миротворцев».

«Неистовое безумие! Без всякого парламентского контроля Макрон ведет нас к войне с ядерной державой, Россией, пока идут переговоры о мире. Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту», — отметил Дюпон-Эньян.

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Ранее политик сообщил, что Макрон должен уйти в отставку из-за того, что лжет французам о российской угрозе.

«Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам. Его отстранение от должности — жизненно важная необходимость!», — подчеркнул Дюпон-Эньян.

По его мнению, никакой российской угрозы для ЕС не существует. Он добавил, что президент пугает французов с тем, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страны.