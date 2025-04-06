Китай поздравил три страны с подписанием договора об общей границе

Пекин поздравил Киргизию, Таджикистан и Узбекистан с подписанием договора об общей границе, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь. Об этом пишет EADaily.

Трехсторонний договор о госгранице Киргизии, Таджикистана и Узбекистана был подписан 31 марта в Худжанде главами трех государств.

«Китай поздравляет Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан с окончательным решением территориального вопроса и подписанием договора об общей границе», — отметил Го Цзякунь.

Дипломат уточнил, что Пекин готов совместно с этими и другими странами Центральной Азии продвигать высококачественное развитие инициативы «Один пояс — один путь», углублять сотрудничество в ряде сфер.

По его словам, КНР является дружественным соседом и стратегическим партнером всех центральноазиатских республик, будет способствовать дальнейшему процветанию региона.