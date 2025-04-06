В Германии на памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы над нацизмом будут присутствовать внуки нацистов, а не потомки освободителей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В соцсети Х Боуз прокомментировал рекомендации МИД ФРГ не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия.

«Там будут внуки нацистов. Внуки освободителей? Нет», — написал Боуз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкий МИД, управляемый «реваншисткой и неонацистcкой» Анналеной Бербок, рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Беларуси на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Захарова сказала, что вопиющим оскорблением выглядит то, что «идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут "выдворять" русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе».