Папа римский впервые после выписки появился на площади Святого Петра

Выздоравливающий после тяжелой пневмонии папа римский Франциск неожиданно появился на площади Святого Петра в Ватикане во время мессы по случаю Юбилейного года. Она была посвящена больным и здравоохранению.

Глава Римско-католической церкви передвигался на кресле-каталке. Толпа встретила его аплодисментами. Понтифик обратился к верующим с кратким приветствием. Он пожелал собравшимся хорошего воскресенья и поблагодарил их. На лице папы были носовые трубки для подачи кислорода.

Понтифика выписали из больницы 23 марта после пяти недель лечения. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Папе рекомендовано избегать контактов с большими группами людей и детьми из-за риска инфекций.

Франциск был госпитализирован в клинику «Джемелли» 14 февраля с бронхитом. За время пребывания в больнице он пережил четыре дыхательных кризиса и дважды находился в критическом состоянии.

Понтифик почти утратил возможность говорить из-за кислородной терапии, которая высушила голосовые связки. Он продолжает дыхательную и двигательную физиотерапии. По последним данным службы печати Святого престола, состояние папы улучшается. Наблюдаются положительные изменения в дыхательной системе, моторике и голосе.