В Китае начали расследование против финансиста, который вел переговоры с Трампом

Китайский финансист Лю Тяньжань, основатель и первый руководитель инвестиционной компании Skycus Capital, находится под следствием в Китае, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Лю Тяньжань — сын бывшего вице-премьера Лю Хэ, которого называют «экономическим царем» Китая. Этот пост он занимал в 2018 — 2023 годах.

Источник пояснил, что Лю сделал успешную карьеру, был доверенным лицом лидера КНР Си Цзиньпина и вел торговые переговоры с администрацией США во время первого президентского срока Дональда Трампа (январь 2017 — январь 2021 года).

По данным собеседника газеты, финансист был задержан 6 месяцев назад, по подозрению в коррупции.

Антикоррупционные проверки в стране, отметили аналитики, усилились после переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР весной 2023 года. В 2024-м различным наказаниям подверглись 889 тыс. чиновников, что на 46% больше, чем годом ранее, уточнили эксперты.