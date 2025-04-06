Американский турист пробрался на запрещенный остров и предлагал аборигенам колу и кокосы

24-летний гражданин США Михаил Поляков, любитель экстремальных путешествий, оказался в центре скандала после того, как незаконно высадился на Северный Сентинел — остров в Андаманском море, строго закрытый для посещения. С собой он привез необычные «подарки» для аборигенов — кокос и банки диетической кока-колы, надеясь наладить контакт с изолированным племенем сентинельцев. Однако вместо дружбы его ждал арест и обвинения в нарушении индийских законов. Об этом сообщила газета Times of India.

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Путь Полякова к запрещенному острову был далеко не спонтанным. Впервые он попытался добраться до Северного Сентинеля в октябре 2024 года, но его остановили сотрудники отеля в Порт-Блэре, где он остановился. Не отступив, в январе 2025-го он вернулся на Андаманские острова и посетил Баратанг, дом племени джарава. Там он незаконно снимал видео, нарушая местные правила защиты коренных народов. Наконец, в марте 2025 года Поляков осуществил свою главную цель: на надувной лодке с мотором он преодолел 35 километров открытого моря от пляжа Курма Дера до Северного Сентинеля.

Перед высадкой американец около часа свистел с лодки, пытаясь привлечь внимание сентинельцев, но никто не откликнулся. Тогда он ступил на берег, оставил свои «дары» — кокос и кока-колу, собрал песок в качестве сувенира и записал видео для своего YouTube-канала. Через пять минут, не встретив аборигенов, он вернулся в лодку и отправился обратно. Однако его заметили местные рыбаки, и вскоре полиция задержала путешественника.

Кто такие сентинельцы и почему остров закрыт?

Северный Сентинел — дом одного из последних изолированных племен мира, сентинельцев, численность которых оценивается в 50–150 человек. Они живут в добровольной изоляции, избегая контактов с внешним миром и нередко проявляя враждебность к чужакам. Индийское законодательство запрещает приближаться к острову ближе чем на 5 километров, чтобы защитить племя от болезней и сохранить их уникальный образ жизни. В 2018 году американский миссионер Джон Аллен Чау был убит сентинельцами, попытавшись высадиться на остров с целью проповедовать христианство.

Поляков, судя по всему, знал об этих рисках, но его тяга к приключениям оказалась сильнее. На допросе он признался, что является «любителем острых ощущений» и ранее путешествовал в Афганистан, где встречался с членами «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). Полиция изъяла у него GoPro с видеозаписями и надувную лодку, а также начала расследование его предыдущих визитов на острова.

Последствия и реакция властей

После ареста 31 марта Полякова доставили в суд, который назначил ему трехдневное содержание под стражей для дальнейшего разбирательства. Ему предъявлены обвинения по Закону об иностранцах 1946 года и местным правилам защиты коренных племен. Индийские власти уведомили посольство США, а полиция выясняет, кто мог помочь туристу в его авантюре. Среди изъятого — доказательства тщательной подготовки: он изучал приливы, морские условия и использовал GPS для навигации.

Этот случай вновь привлек внимание к проблеме вторжения в жизнь изолированных племен. Организация Survival International назвала поступок Полякова «безрассудным», отметив, что даже безобидный контакт мог бы стать смертельным для сентинельцев из-за их уязвимости к внешним инфекциям.