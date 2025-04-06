Западные страны недостаточно реагируют на российские ракетные удары по территории Украины. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует «Страна.ua».

По словам политика, такие удары происходят практически ежедневно и по сути являются «террором», призванным заставить Украину отказаться от сопротивления.

«Давления на Россию до сих пор недостаточно. (...) Число воздушных атак растет», — сказал Зеленский.

Он уверен, что ракетные удары по стране будут продолжаться, пока «мир это позволяет».

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.