Британия должна готовиться к войне, поскольку мир изменился, и президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп якобы ведут агрессивную политику «в отношении маленьких стран». Об этом заявил бывший глава британской спецслужбы МИ-6 Алекс Янгер в интервью Independent TV:

Янгер сказал, что в Британии должны понять, что «угроза со стороны России и ее близость к США реальна» (the threat from Russia – and its closeness to the US – is real).

«Путин и Трамп вместе сделали все возможное, чтобы убедить нас в том, что правила изменились», — заявил он.

Экс-шеф МИ-6 добавил, что он «лично не думает, что Трамп — русский агент».

«Но дело не в этом. Дело в том, что он согласен с Владимиром Путиным. Он согласен с тем, что большие страны получают дополнительные права по отношению к маленьким странам, особенно на их собственном заднем дворе», — сказал экс-глава британской спецслужбы.

Поэтому, по его словам, Британия должна «перевооружиться и создать резервы в форме национальной службы, чтобы защититься». Янгер уверен, что сейчас у Британии не хватит сил для полномасштабной войны, она разоружилась и «в значительной степени демонтировала военную и промышленную базу, что является большой проблемой».

«Я думаю, что нам удобнее думать об армии как о футбольной команде Англии; Они идут и делают там свое дело, а мы смотрим это по телевизору – но так больше не может продолжаться», — сказал бывший глава британской спецслужбы.

Янгер отметил, что Лондону надо подумать о «реальной эффективности таких вещей, как воинская повинность». По его мнению, это «должно стать более интегрированной чертой повседневной жизни, необходимо «более творческое и широкое представление о том, что такое резервы».