Стратегическое сотрудничество Молдавии с Россией обязательно будет восстановлено, заявил молдавский экс-президент Игорь Додон в своем Telegram-канале. По его словам, два государства всегда были связаны крепкими дружескими отношениями и партнерством, ввиду чего восстановление сотрудничества с Москвой является национальным интересом для граждан страны.

Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан, − высказался Додон в обращении к президенту России Владимиру Путину.

Додон: Молдавии не место в военном блоке, в который превращается ЕС

Ранее мэр Кишинева и глава оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан заявил, что депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» должны сложить мандаты. Причиной стал скандал, спровоцированный амнистией в честь годовщины провозглашения республики криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненный срок за убийства. По мнению Чебана, из-за решения депутатов безопасность граждан и страны была поставлена под угрозу.