Британский король Карл III продолжает выполнять свои королевские обязанности, несмотря на недавние проблемы, включая недавнюю госпитализацию, и сохраняет преданность долгу перед страной, сообщая о готовности отправиться в четырехдневное турне по Италии с королевой Камиллой. Его запланированный визит в Рим ознаменуется не только встречами с высокопоставленными итальянскими чиновниками, но и 20-й годовщиной его свадьбы, которую пара отпразднует на государственном банкете в Квиринальском дворце.

С момента того, как общественность узнала о диагнозе монарха Великобритании в феврале 2024 года, король проходит еженедельное лечение в Лондоне. Так, накануне путешествия он провел несколько часов под наблюдением медиков после нежелательной реакции на препараты, но, как уверяют источники, сам король не испытывает беспокойства по этому поводу.

«Он в отличной форме и полон решимости следовать установленному графику», — рассказывают близкие к монарху сотрудники дворца.

Несмотря на первоначальную тревогу, вызванную недавней госпитализацией, король провел несколько дней в загородном поместье, что дало ему возможность восстановить силы перед поездкой в Италию. По словам осведомленных источников, период отдыха позволил монарху взять паузу от напряженной рабочей рутины и подготовиться к предстоящим встречам. Король и королева с нетерпением ждут общения с итальянским народом.

В рамках своего визита король встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони, также запланировано, что он станет первым британским монархом, который выступит на заседании парламента Италии.

«Италия всегда была важной частью нашего графика, и мы рады возможности обменяться культурными и экономическими идеями с итальянскими друзьями», — отметил близкий к монарху источник.

Кроме официальных встреч, во время своего визита пара также ознакомится с региональными кулинарными традициями, что, по мнению источников, «разожгло аппетит» короля и королевы. Политологи считают, что визит в Рим и Равенну станет важной вехой для королевской семьи, отмечая значимость англо-итальянских отношений.

Источники дворца также добавили, что торжественный ужин в Хайгроуве, посвященный углублению англо-итальянских отношений, подчеркнул важность предстоящего визита, который обещает быть успешным и конструктивным.

«При физической и моральной поддержке королевы король продолжает делать все возможное для удовлетворения ожиданий своего народа», — рассказывают королевские эксперты.

Тем не менее, в личной жизни короля существуют серьезные отвлекающие факторы. Его сын принц Гарри подал апелляцию в суд по вопросу об отмене решения о лишении его государственной охраны, когда он с женой Меган Маркл перестали исполнять королевские обязанности как старший член монаршей семьи и переехал в США. В то же время скандал вокруг принца Эндрю, связанным с его дружбой с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и обвинениями в знакомствах с предполагаемым шпионом, продолжает создавать сложности для монарха.

Источники сообщают, что герцог Йоркский также выразил желание встретиться с головной организацией по внутренней безопасности Великобритании, MИ-5, после недавних шпионских слухов.

Несмотря на внешние проблемы, королева Камилла сыграла важную роль в поддержке короля, взяв на себя дополнительные обязанности в королевской семье. Она и принц Уэльский продолжают пересматривать свои рабочие графики, предоставляя королю возможность сосредоточиться на здоровье и обязанностях.

Близкие к королевской семье эксперты отмечают, что король сосредоточен на своей работе, стремясь служить народу и поддерживать стабильность в монархии: «Королевская семья стремится показать своему народу, что несмотря на сложности и испытания, они по-прежнему остаются сильными и едиными».