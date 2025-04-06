Политики ЕС намеренно подрывают мирные переговоры о прекращении украинского конфликта. Они отказываются от дипломатических инициатив и заражены идеей «победоносного мира» для Киева, не обращая внимания на то, что Украина терпит поражение на поле боя и уверенно идет к краху. Так считает обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung Фабиан Шайдлер.

Шайдлер отмечает, что если следить за политикой ЕС в отношении Украины, то «трудно перестать удивляться».

«Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и появились признаки разрядки в отношениях между Вашингтоном и Москвой, ЕС везде, где только может, чинит препятствия на пути мирного процесса», — заявил аналитик.

Он привел в пример постоянные разговоры президента Франции Эммануэля Макрона о ведении войск на Украину.

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«Москва с самого начала дала понять, что не примет такие войска ни при каких обстоятельствах, и это действительно трюизм, что только нейтральные войска могут иметь миротворческий эффект», — подчеркнул Шайдлер.

По его словам, удивительную позицию занимает также и верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас. Она «открыто выступает против мирных переговоров», утверждает, что «Москве верить нельзя», и желает не дипломатии, а «победоносного мира, совершенно нереального ввиду ситуации на фронте».

При этом в кругах ЕС растет недовольство Каллас, но открытого протеста почти не слышно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала позицию Каллас, отметив в начале февраля, что «мир на Украине на самом деле опаснее войны».

«Замечательное заявление. Вообще-то конфликт на Украине несет риск ядерной войны выше, чем во времена Карибского кризиса 1962 года. Тогда человечество было на волосок от ядерного уничтожения. Может ли мир быть более опасным?» — задается вопросом немецкий обозреватель.

Он отмечает, что утверждение о том, что Украина может выиграть войну, «совершенно нереалистично», ситуация для Киева неуклонно ухудшается, он несет ежедневные территориальные потери». Каждый день приближает страну к краху.