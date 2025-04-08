Разногласия между Вашингтоном и европейскими странами относительно частичного восстановления доступа Москвы к системе SWIFT могут поставить под угрозу переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Издание сообщает, что мирные переговоры, организованные США в Саудовской Аравии в прошлом месяце, способствовали сближению позиций России и Украины в вопросах возобновления зерновой сделки 2022 года и установления перемирия на море. Однако, препятствием к достижению даже такого ограниченного прогресса стали страны Европы и Украина, категорически отвергающие любые, даже минимальные, уступки Москве.

В публикации отмечается, что в то время как США стремятся к осторожному возобновлению сотрудничества с Россией, Европейский Союз проявляет все большее сопротивление. На саммите «коалиции желающих» в Париже 26 марта европейские лидеры и Владимир Зеленский выступили с призывом не ослаблять санкционное давление на Москву, утверждая, что только усиление существующих ограничений может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В статье подчеркивается, что разногласия по вопросу смягчения санкций могут сорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине, и Дональду Трампу, возможно, придется вести отдельные переговоры с европейскими партнерами, чтобы убедить их изменить свою позицию.

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева.

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