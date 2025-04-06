Если президент США Дональд Трамп де-юре признает 4 российских региона (Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область), он пересечет «красные линии» Польши и других стран ЕС. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль, пишет Financial Times.

Коваль сказал, что это будет «исторической ошибкой» Трампа. По его словам, после развала СССР возникли новые «нормы международного права», а «гарантии границ в Центральной Европе» служат для сохранения мира в регионе.

«Признание де-юре новых границ России станет пересечением «красной линии» для Польши и других стран ЕС», — заявил Коваль.

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При этом он предположил, что Трамп не пойдет на юридическое признание четырех регионов РФ и не откажет Киеву в «гарантиях безопасности».

Ранее американский посол в России Майкл Макфол заявил, что стремление Дональда Трампа сделать уступки России говорит о том, что он придаёт больший вес отношениям с Москвой, чем с Киевом и Брюсселем.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что «мы не собираемся никому ничего уступать». России не нужно ничего чужого, но и свое она не отдаст.