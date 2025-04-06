Тимошенко допустила «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, допустила «корейский сценарий» завершения конфликта. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

КНДР (Северная Корея) и Республика Корея (Южная Корея) после завершения корейской войны 1950-1953 годов были разделены демилитаризованной зоной. Государства формально все еще находятся в состоянии войны, между ними подписано лишь перемирие.

По словам экс-премьера, мировое сообщество желает завершить боевые действия до конца мая 2025 года.

«Как только это произойдет — сразу же начнется полная перезагрузка власти в стране», — отметила Тимошенко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что разговоры на Украине про «корейский сценарий» — это «просто хотелки», тезисы для внутреннего употребления.