Украину предупредили о скором «ультиматуме» со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп, в будущем, вероятно, выдвинет ультиматум Украине, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, поскольку без помощи от Вашингтона республика вряд ли долго продержится. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

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В материале отмечается, что за одну неделю Трамп «развязал торговую войну, обвалил Уолл-стрит и открыл перспективу глобальной рецессии», но он все еще надеется, что его запомнят как лидера, остановившего конфликт на Украине.

По мнению авторов материала, Киев не справится без военной поддержки США, и Трамп это знает.

«Тем не менее, скорее всего, Украина окажется перед ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное Путиным, либо навсегда потерять разведывательную и логистическую поддержку США», — говорится в тексте.

На Западе назвали два ключевых условия для мира на Украине

До этого немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении России из-за затягивающихся переговоров по вопросу прекращения огня на Украине.

Ранее в Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» в отношении России.