Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана. Об этом на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что в грядущую субботу, 12 апреля, запланирована большая встреча США и Ирана по вопросу урегулирования вопроса о ядерных разработках Тегерана. По словам американского лидера, она пройдет «почти на высшем уровне».

«Мы ведем прямые переговоры с Ираном, они уже начались. Думаю, все согласятся с тем, что предпочтительнее было бы заключить сделку», — добавил Трамп.

По его мнению, урегулирование данного вопроса путем переговоров отвечает интересам не только США, но и Ирана. Также Трамп подчеркнул, что новая возможная сделка будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий, который был подписан в 2015 году, и станет «гораздо более сильной».

Ранее американский президент заявлял, что введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Кроме того он пригрозил беспрецедентными бомбардировками республики в случае отказа от сделки. В ответ верховный лидер Ирана аятолле Али Хаменеи усомнился в военной интервенции США, но предупредил, что любые попытки Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране получат решительный отпор.

Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против Ирана при одном условии

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако во время своего первого президентского срока Трамп принял решение выйти из нее и ввел новые ограничения против Ирана. В качестве ответа Тегеран приостановил свои обязательства по сделке.