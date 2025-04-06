У администрации Трампа вышел конфуз с украинскими беженцами

Администрация президента Дональда Трампа признала и принесла извинения после того, как заявила, что случайно сообщила некоторым украинским беженцам, спасающимся от вооруженного конфликта в их стране, что им необходимо покинуть США, поскольку их правовой статус аннулируется.

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Около 240 000 украинцев поселились в США в рамках программы "Объединение ради Украины", или U4U, запущенной во время президентства Джо Байдена, пишет The Guardian. Но, по данным CBS News, на этой неделе некоторые переселенные украинцы получили электронные письма, в которых сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США прекращает их правовую защиту.

Более 20 000 украинцев, которые прилетели в Мексику в начале украинского конфликта, также получили разрешение на въезд в США, что позволяет сотрудникам Министерства внутренних дел предоставлять временные разрешения на работу и защиту от депортации мигрантам по гуманитарным соображениям, отмечает The Guardian.

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“Министерство внутренних дел по своему усмотрению аннулирует ваше условно-досрочное освобождение, - говорилось в уведомлении от 3 апреля, в котором говорилось о временном правовом статусе (TPS), предоставленном украинцам после начала конфликта их страны с Россией. – Если срок вашего условно-досрочного освобождения не истечет раньше, он истечет через 7 дней с даты получения этого уведомления”.

В сообщении содержалось предупреждение, что, если получатели не покинут США, они “подвергнутся потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из Соединенных Штатов”, и содержался призыв к получателям зарегистрироваться для самостоятельной депортации.

“Не пытайтесь оставаться в Соединенных Штатах – федеральное правительство найдет вас, - предупреждало уведомление. – Пожалуйста, немедленно покиньте Соединенные Штаты”.

Но в заявлении министерства внутренней безопасности, опубликованном в пятницу, говорится, что уведомление было отправлено по ошибке некоторым украинцам в рамках программы U4U.

“Программа U4U не была прекращена”, - говорится в заявлении DHS.

И письмо было исправлено дополнительным сообщением, в котором говорилось: “Никаких действий в отношении вашего временного правового статуса предпринято не будет”.

Граждане Украины не были затронуты отменой иммиграционных программ администрации Байдена, которые включают кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, и предписали им самостоятельно депортироваться до 24 апреля, отмечает The Guardian. Тем не менее, отмененное уведомление вызвало панику среди украинцев в США, которые сильно опасались, что они могут столкнуться с такими же отменами, которые коснутся лиц других национальностей.

В пятницу федеральный судья дал администрации Трампа время до конца понедельника, чтобы вернуть жителя штата Мэриленд, который был непреднамеренно депортирован в Сальвадор в марте в соответствии со спорным Законом об иностранцах-врагах.

Судья Пола Синис постановила, что федеральные чиновники действовали без “законных оснований”, когда арестовали Килмара Армандо Абрего Гарсию, гражданина Сальвадора, законно проживающего в Мэриленде, и депортировали его без надлежащей правовой процедуры.

Представители администрации заявили, что они мало что могут сделать для возвращения Гарсии, несмотря на признание того, что его депортация в прошлом месяце была ошибкой. Министерство юстиции заявило, что намерено обжаловать решение судьи.