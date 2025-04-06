На Западе назвали два ключевых условия для мира на Украине

Украина должна иметь сильную армию и получить гарантии безопасности от стран Запада для установления прочного мира на территории страны. Такое мнение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Как утверждают эксперты, это является «важнейшей составляющей послевоенного европейского устройства безопасности, которая может гарантировать постоянный мир на Украине». Они полагают, что требование России о демилитаризации Украины якобы противоречит усилиям американского президента Дональда Трампа по достижению продолжительного мира.

Стали известны истинные цели США на Украине

Ранее спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Однако он исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав такое развитие событий невозможным.