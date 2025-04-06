Обама обратился с призывом к американцам

Бывший президент Америки демократ Барак Обама призвал граждан США, колледжи и юридические фирмы противостоять политической программе Дональда Трампа и предупредил американцев о том, что они должны быть готовы к “возможным жертвам” в поддержку демократических ценностей.

“На протяжении большей части нашей жизни было легко говорить, что ты прогрессивный человек, или что ты за социальную справедливость, или что ты за свободу слова, и не платить за это никакой цены”, - вещал Обама во время выступления в колледже Гамильтон в Клинтоне, штат Нью-Йорк.

Бывший президент-демократ, правивший Америкой два срока, нарисовал картину того, как Белый дом Трампа стремится перевернуть международный порядок, созданный после второй мировой войны, и провести внутриполитическую реконфигурацию, в ходе которой идеологические разногласия, связанные со взаимным уважением свободы слова и верховенства закона, подрываются.

“Мы все должны исправить это”, - призвал Обама.

Обама заявил, что он не согласен с некоторыми мерами экономической политики президента Трампа, в том числе с широко распространенными новыми тарифами. Но бывший президент заявил, что он “более глубоко обеспокоен федеральным правительством, которое угрожает университетам, если они не откажутся от студентов, которые осуществляют свое право на свободу слова”.

Трамп предупредил американцев о трудных временах

Это, отмечает The Guardian, касалось решений администрации Трампа прекратить федеральное финансирование ведущих университетов, если они не согласятся отказаться от программ студенческого разнообразия и внедрить руководящие принципы в отношении того, что, по их мнению, является гранью между законным протестом в поддержку палестинцев и антисемитизмом.

Обама также сказал, что школам и студентам следует пересмотреть обстановку в кампусах в связи с проблемами академической свободы и быть готовыми к потере государственного финансирования в свою защиту.

“Если вы учитесь в университете, вам, возможно, придется задуматься: ”Правильно ли мы на самом деле поступаем?" - сказал экс-президент США в колледже Гамильтона. “Нарушили ли мы на самом деле наши собственные ценности, наш собственный кодекс поведения, нарушили ли закон каким-либо образом? Если нет, и вас просто запугивают, что ж, вы должны быть в состоянии сказать: ”Вот почему мы получили этот большой благотворительный фонд".

Колумбийский университет в Нью-Йорке стал центром усилий администрации по подавлению за счет федерального финансирования протестов в кампусах, которые, по его утверждению, были вызваны войной между Израилем и ХАМАСОМ и переросли в антисемитизм, пишет The Guardian.

Федеральные иммиграционные агенты арестовали и пытались депортировать аспиранта, который, по их утверждению, нарушил иммиграционные правила, участвуя в пропалестинских демонстрациях. Другая студентка подала в суд после того, как иммиграционные агенты попытались арестовать и депортировать ее после того, как она также участвовала в таких демонстрациях.

Университет согласился внести изменения в политику, в том числе нанять сотрудников службы безопасности с полномочиями на арест и запретить акции протеста в учебных зданиях, после того как администрация Трампа лишила его федеральных грантов на сумму 400 миллионов долларов. Администрация говорит, что теперь может вернуть деньги.

Гарвард, Принстонский университет и другие учебные заведения также находятся под контролем федерального финансирования в связи с их политикой в этом вопросе, отмечает The Guardian.

“Сейчас мы переживаем один из тех моментов, когда, знаете что? Недостаточно просто сказать, что вы за что-то; возможно, вам действительно придется что-то сделать”, - сказал Обама.

Бывший президент-демократ продолжал подвергать сомнению сделки между корпоративными юридическими фирмами и администрацией после того, как они пострадали от указов президента из–за их связи с адвокатами, участвовавшими в судебном преследовании Трампа во время президентства Джо Байдена, или из-за того, что они представляли политических оппонентов нынешней администрации.