Новая экономическая политика президента США Дональда Трампа может привести к рецессии в стране, что создаст риски для продолжения американской поддержки Украины. Это окажется на руку России, сообщают немецкие издания.

«Если экономическая политика Трампа приведет Соединенные Штаты к рецессии, то самое позднее к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще дальше тратить деньги на поддержку Украины... Это на руку России...» — пишет T-online.

По информации издания, такая ситуация может оказаться выгодной для России. В статье отмечается, что Кремль стремится использовать обстоятельство, что Трамп часто выступает в роли переговорщика.

Республиканцам предрекли «кровавую баню» на выборах из-за пошлин Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декрет, который предусматривает введение «взаимных» тарифов на импортируемые товары. Минимальная ставка новых пошлин установлена на уровне 10%, пишет «Национальная служба новостей». Однако для большинства стран ставки будут увеличены в зависимости от размера торгового дефицита, который Штаты имеют с этими странами. Управление торгового представителя США указало, что такой подход призван сбалансировать торговые отношения. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия не попадает под действие новых американских тарифов, так как объемы торговли между РФ и США не достигают значительных показателей.