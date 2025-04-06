Президент Украины Владимир Зеленский должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства и идти на второй срок, заявил в беседе с УНИАН глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его мнению, Зеленский проводит «эффективную внешнюю политику», а также способен консолидировать поддержку западных союзников для восстановления страны.

Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок, — подчеркнул советник.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Зеленский своим скандальным поведением в Белом доме сорвал «самую легкую сделку в мире». Речь идет о последнем предложении Вашингтона по получению прибыли от украинских ресурсов. В день, когда Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом, все было готово для того, чтобы утвердить сделку, добавил руководитель ведомства.

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До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что украинский президент — неподходящий партнер для переговоров, поскольку он не может предпринимать шаги, необходимые для завершения конфликта. По его словам, Зеленский также находится в серьезном заблуждении по поводу возможностей ВСУ.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в свою очередь отметил, что Украина стоит перед непростым выбором: потерять сейчас 20% территории или всю страну в ближайшем будущем. Вопрос состоит в том, остаются США в регулировании украинского конфликта на стороне Киева или нет, объяснил он.