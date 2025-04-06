В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность. Его слова приводит The Hill.

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«Нам нужен сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что от всего сердца, от всего сердца я понимаю, что он — Голиаф. Он — Голиаф. <…> Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид. И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается возбудить против вас дело об импичменте в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю дело об импичменте», — сказал Грин.

По его словам, Трампу нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.

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Накануне крупные демонстрации из-за политики президента Дональда Трампа прошли в Соединенных Штатах.

Основными причинами недовольства стали реформы в социальной и миграционной политике, массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения, а также новые торговые пошлины. Протестующие, среди которых — профсоюзные активисты, экологи, представители ЛГБТ-сообществ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) призвали администрацию Трампа отказаться от проводимых реформ.