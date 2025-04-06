Полиция ФРГ начала проверки легальности нахождения украинцев в государстве. Об этом Виталий Киселев со ссылкой на данные подполья.

«Очень интересная информация нам пришла от наших друзей из Германии. (...) Прямо на улицах хватают полицейские и проверяют легитимность украинцев», — заявил он.

Эксперт допустил, что это может быть связано с проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и необходимостью возвращения граждан для мобилизации.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что последние шаги администрации президента США Дональда Трампа привели к тому, что сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, лишились чувства безопасности.