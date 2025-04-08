Депутат Рады рассказал о прямом сигнале США Зеленскому

Глава Минфина США Скотт Бессент подал президенту Украины Владимиру Зеленскому сигнал, что практически все деньги на Украине являются средствами США, и в любой момент они могут закончиться. На это указал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

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«Бессент передал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги», — написал Дубинский.

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Депутат отметил, что Зеленский пытается это отрицать, убеждая население в том, что отношения Киева и Вашингтона находятся в отличном состоянии. В то же время он подчеркнул, что украинский лидер пытается «играть в гроссмейстера», хотя зависит от чужих денег и терпения.

Ранее Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками.