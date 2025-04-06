Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом до освобождения Имамоглу

Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер призвал к приостановке контактов ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до освобождения из-под стражи оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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«Пока Имамоглу находится в тюрьме, мы должны заморозить контакты ЕС и стран-членов на политическом уровне. Это значительно усилило бы давление на Эрдогана», — цитирует его Bild.

При этом он добавил, что несмотря на это Турция остаётся важным партнёром в вопросах миграции и безопасности, в том числе в отношении Украины.

«Поэтому дискуссии по этому поводу должны продолжаться на официальном уровне», — добавил Галер.

Ранее Эрдоган назвал «уличный террор» попыткой скрыть коррупцию в мэрии Стамбула.