Илон Маск предложил создать зону свободной торговли между США и ЕС

Американский миллиардер и глава департамента по государственной эффективности Илон Маск выступил с инициативой создания зоны свободной торговли между США и Европейским союзом. Несмотря на действующие торговые пошлины, введённые администрацией Трампа, Маск заявил о необходимости перехода к системе с нулевыми тарифами.

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Выступая на «Конгрессе Лиги» в Италии, бизнесмен также поддержал идею свободного перемещения рабочей силы между США и ЕС. По его словам, он уже делился этими предложениями с президентом Трампом.

Организатором мероприятия выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Инициатива Маска прозвучала на фоне продолжающихся торговых разногласий между Вашингтоном и Брюсселем.