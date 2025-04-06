Белоруссия будет сотрудничать в рамках ОБСЕ в 2026 году

Белоруссия будет плотно сотрудничать в рамках ОБСЕ в 2026 году. Об этом РИА Новости заявил посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Безусловно, белорусская сторона планирует плотно взаимодействовать со швейцарскими коллегами на этом треке. Приоритеты председательства Швейцарии пока не обнародованы официально.

© Ronald Zak/AP

В то же время очевидно, что проблематика безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ будет являться центральной темой и основным вызовом как для страны-председателя, так и для организации в целом", - заявил Ганевич. В 2026 году Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ.

По словам Ганевича, швейцарским дипломатам в нынешней крайне тяжелой обстановке предстоит проявить свои лучшие умения и навыки - задачей минимум белорусский посол назвал восстановление атмосферы доверия среди стран-участников организации. До этого Россия потребовала от ОБСЕ добиваться освобождения башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул из-под ареста молдавскими правоохранительными органами.