Лондон обеспокоен отказом Тель-Авива во въезде двум депутатам

Лондон обеспокоен отказом Израиля во въезде в страну двум британским депутатам. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, его слова приводит сайт ведомства.

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"Задержание двух британских депутатов в составе парламентской делегации в Израиле и отказ во въезде израильскими властями неприемлемы, непродуктивны и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в заявлении министра иностранных дел Королевства.

Лэмми добавил, что сообщил об этом правительству Израиля и указал, что власти связались с обоими депутатами для "оказания поддержки". Министр иностранных дел Королевства также подчеркнул, что Британия по-прежнему выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Израиль задержал двух депутатов британского парламента и отказал во въезде официальным лицам, которые находились в стране с визитом в составе делегации. Как сообщало агентство Reuters, задержанные парламентарии являются депутатами от Лейбористской партии - Юань Ян и Абтисам Мохамед. Их подозревали в планах "документировать деятельность сил безопасности и распространять антиизраильскую ненависть".