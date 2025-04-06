Молодые украинцы боятся депортации из США с приходом к власти Трампа

Сотни тысяч молодых украинцев, переехавших в США, «лишились чувства безопасности» после последних предпринятых администрацией американского президента Дональда Трампа шагов по отмене защиты мигрантов в стране.

С таким заявлением выступили в британском издании The Guardian.

«Существует большая опасность быть депортированным, а если не депортированным, то помещённым под стражу на длительный срок», — говорится в статье.

При этом один из собеседников издания по имени Даниил заявил, что не хочет оставаться в США нелегально, однако возвращаться на Украину он также не хочет.

«Я боюсь, я молод, я хочу жить», — сказал молодой человек.

В Reuters ранее писали, что украинским беженцам в США разослали письма с требованием уехать.

В Newsmax, ссылаясь на результаты опроса Киевского международного института социологии, также заявили, что 73% украинцев считают, что политика Трампа негативно влияет на Украину.