США приостановили выдачу и аннулировали визы граждан Южного Судана

США объявили о немедленном аннулировании всех действующих виз для граждан Южного Судана и введении ограничений на их дальнейшую выдачу. Это решение, озвученное госсекретарем Марко Рубио, связано с неспособностью переходного правительства страны обеспечить репатриацию своих граждан из США.

© Московский Комсомолец

Политический кризис в Южном Судане обострился после задержания силовиками двух министров и группы высокопохранительных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом. Эти события поставили под угрозу хрупкое мирное соглашение 2018 года, завершившее пятилетнюю гражданскую войну, унесшую около 400 тысяч жизней.

Международное сообщество, включая посольства США, Канады, стран ЕС и Великобритании, выразило обеспокоенность эскалацией насилия в штате Верхний Нил и произвольными арестами без предъявления обвинений. Западные страны предложили свое посредничество для возобновления диалога между конфликтующими сторонами.