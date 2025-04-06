Получение Российской Федерацией доступа к месторождениям титана и урана на Украине стало бы катастрофой для государств, которые оказывают Киеву военную и финансовую поддержку. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники.

По их словам, Украина действительно имеет запасы ресурсов, наибольшую ценность из которых представляют титан и уран.

— Если РФ завладеет данными ресурсами, то это станет катастрофой для союзников Киева, — высказался высокопоставленный чиновник.

При этом отмечается, что добыча полезных ископаемых на Украине в рамках потенциальной сделки Киева с США может потребовать от Вашингтона вложений на «миллиарды долларов», а освоение новых месторождений растянется на десятилетия, передает ТАСС.

Устроив в феврале скандал в Белом доме, президент Украины Владимир Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире. Такое мнение выразил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью с журналистом Такером Карлсоном.

Соглашение, о котором идет речь, не подписано до сих пор. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что новый проект договоренности предполагает, что полезные ископаемые будут добываться в том числе в Крыму и Донбассе.