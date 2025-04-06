Политолог Бовт: Всем странам НАТО придется резать социальные расходы

Госсекретарь США Марко Рубио на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе напомнил союзникам, что "старший брат" ждет от них увеличения расходов на оборону до 5% ВВП. Самой Америке тоже придется пойти на дополнительные траты. И, скорее всего, всем придется резать социальные расходы. Потому что - или пушки, или масло.

Европа гордилась тем, что ей удалось построить "социальное государство". Хотя на Старый свет приходится лишь 7% населения мира и четверть мирового ВВП, зато половина всех мировых социальных расходов. Европейцы могли себе это позволить даже в годы "холодной войны" за счет косвенных "американских субсидий" на военные нужды, когда до 80% совокупного военного бюджета НАТО покрывалось расходами США на эти цели. Сейчас доля США и Канады опустилась до 65% (но военный бюджет Канады "крошечный" - 26,9 млрд долл. или 1,37% ВВП). Теперь Америка хочет переложить на Европу большее бремя.

В прошлом году лишь 23 из 32 стран НАТО увеличили военные расходы до ранее установленного уровня в 2% от ВВП. Расходы на оборону стран НАТО (без США с их 895 млрд долл.) выросли более чем на 30% с 2021 по 2024 год, до 326 млрд евро. К 2027 году они вырастут еще на 100 млрд евро. Средний уровень уже в этом году составит 2,04%.

В прошлом году Германия впервые преодолела отметку в 2%, Италия замерла на 1,49%, Бельгия - на 1,3%, а Испания оказался в хвосте с 1,28%. Франция и Великобритания тратят лишь немногим более 2%. У самих США 3,4%. В наибольшей степени готовы вооружаться ряд стран Восточной Европы. Но не все. Польша уже в 2025 году потратит на военные цели 4,7% ВВП. А вот некоторые восточноевропейские страны, отличающиеся резкой антироссийской риторикой, не спешат тратиться на ВПК соответственно своим заявлениям. Так, Чехия в этом году собирается выйти на скромные 2,3% ВВП. Словакия при "фрондирующем" с ЕС премьере Роберте Фицо зависла на 2%.

Зато Эстония уже тратит на военные цели 3,43% ВВП, Литва - 2,8%, а президент Гитанас Науседа обещает даже увеличить расходы до 5-6% в 2026 году, хотя многие не верят в реализуемость этих планов. Латвия имеет военные расходы в 3,45% ВВП. Румыния (2,5%), Греция (3%) и Болгария (2,5%) догоняют, однако Болгарии особенно трудно на фоне экономических проблем.

Европейским политикам, дабы следовать "заветам Вашингтона", придется переубеждать своих избирателей, ожидающих от государства увеличения расходов на медицину, образование и пенсии, особенно по мере старения населения. Ведь сейчас впервые в истории в Европе людей старше 65 лет живет больше, чем тех, кто моложе 15 лет. Наивысшая доля (24%) - в Италии.

По словам министра обороны Гвидо Кросетто, в таких условиях страна на военные расходы в 2% ВВП выйдет не ранее 2028 года.

В 1970-х лишь 13% британцев были старше 65 лет, сейчас - более 20%. Примерно, как во Франции и Германии, и эти три страны будут "стареть" еще сильнее. А ведь во Франции социальные расходы сегодня выше, чем в других развитых странах - 31,5% ВВП (в Германии больше 25%, в Италии ближе к 30%, в среднем по миру - около 16%), и французы к этому привыкли.

В Германии финансовая ситуация лучше, чем в Италии и Франции, но министр обороны Борис Писториус уже подсчитал, что если Германии тратить 5% ВВП на оборону, то это составит 40 процентов от общего бюджета, и там мало что останется для других нужд. В силу относительно небольшого госдолга Германии к ВВП по меркам ЕС (60%) там изменили Конституцию ради его наращивания и теперь будут "вооружаться" в кредит перед будущими поколениями.

Нынешний британский премьер Стармер помнит, что предыдущее правительство консерваторов пало во многом из-за кризиса Национальной службы здравоохранения (NHS): она бесплатная, но "славна" огромными очередями (по несколько месяцев) для записи к врачам. Пока лейбористы бюджет NHS трогать боятся (куда уж хуже), ограничившись сокращением иностранной помощи (с 0,5% ВВП до 0,3% в 2027 году), направив эти деньги на оборону. Однако это позволит нарастить военные расходы Королевства лишь до 2,6% ВВП к 2027 году. Рейтинг британского правительства уже резко упал после принятия осенью бюджета, предусматривавшего повышение налогов, хотя тогда его основная нагрузка пришлась на бизнес. Но дойдет и до физлиц.

Во Франции попытки Эмманюэля Макрона повысить налоги (максимальная ставка уже 45%) вызвали масштабные протесты, с тех пор его общественная поддержка так и не выросла. Но Макрон призывает повысить военные расходы до 3-3,5% ВВП (о 5% речи нет). Тогда как дефицит бюджета уже составляет около 6% ВВП (по европейским нормам он не должен превышать 3%). Правительство Франсуа Байру заложило сокращение расходов на 50 млрд евро, но для достижения поставленных Макроном целей надо увеличивать военные расходы на 30 млрд в год, так что резать придется "социалку", наращивая при этом госдолг.

Испании с ее соцрасходами в 19,2% ВВП и военными менее 1,5% и где правительство социалиста Педро Санчеса давно балансирует на грани отставки, придется еще тяжелее. Уступая давлению Вашингтона, Мадрид согласился выйти на уровень военных расходов 2% ВВП, но лишь к 2029 году (это будет означать их удвоение, до 36,56 млрд евро). Санчес обещает, что это не приведет к урезанию соцпрограмм, на которые уходит 60% бюджета. Однако правительство уже пошло на повышение налогов (для богатых), а индексация зарплат бюджетников и пенсий отстает от инфляции.

Все европейские правительства столкнутся с одинаковыми проблемами при выборе "пушки или масло". Главным политическим методом при этом останется запугивание избирателей "русской угрозой". Это в том числе предопределит роль ЕС (плюс Британия) как главного препятствия на пути урегулирования на Украине: мол, пусть украинцы подольше воюют с русскими, пока мы будем "перевооружаться". Еще и Рузвельта в пример приведут: в военные 1940-е максимальная ставка налогов в США доходила до 94%.

Европе, переходя на военные рельсы", есть куда расти - но только на нагнетаемом страхе перед "русскими танками, рвущимся к Пиренеям".