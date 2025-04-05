Во Франции отреагировали на поддержку Трампом Ле Пен

Премьер Франции назвал «вмешательством» поддержку Ле Пен со стороны Трампа
Французский премьер Франсуа Байру считает «вмешательством» поддержку со стороны американского лидера Дональда Трампа лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Вмешательство стало законом мира», — сказал он журналистам издания Le Parisien.
31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. В МИД России приговор назвали зачисткой политического пространства правящими элитами Евросоюза.
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