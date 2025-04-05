Макрон обсудил со Стармером ответные меры на пошлины США

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером меры реагирования на новые пошлины Вашингтона.

«На фоне удара по мировой экономике, вызванного таможенными пошлинами США, мы подтвердили нашу готовность тесно координировать позиции в ходе переговоров с президентом (США. — RT) Дональдом Трампом», — написал Макрон в социальной сети X.

Ранее газета The Times писала, что Стармер выразил надежду, что пошлины США могут пойти Британии на пользу.