Пезешкиан заявил о готовности Ирана к равноправному диалогу с США

Иранское руководство выступает за равноправный диалог с Соединёнными Штатами. Об этом сказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передаёт Интерфакс.

По информации агентства, во время выступления перед членами правительства он «выразил от имени Ирана готовность к диалогу, основанному на взаимном уважении».

«Недопустимо добиваться переговоров с Ираном и одновременно — угрожать ему», — заявил политик.

Ранее в Tehran Times утверждали, что иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в направленном в Совет Безопасности организации письме заявил, что Тегеран оставляет за собой право на быстрый и жёсткий ответ на любую агрессию США или Израиля против исламской республики.