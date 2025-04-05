Илон Маск, выступая на конгрессе итальянской партии «Лига», призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами, онподчеркнул необходимость остановить «машину смерти».

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Илон Маск, американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности, выступил с призывом к прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

В своем заявлении Маск подчеркнул, что поддерживающие продолжение военных действий – это лицемеры и лжецы, а война является «настоящим злом». Он добавил, что по этому вопросу согласен с президентом США Дональдом Трампом, и подчеркнул необходимость остановить «бойню» молодых и старых.

Свое мнение Маск высказал во время онлайн-выступления на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции. Беседу с ним вел Маттео Сальвини, лидер партии и вице-премьер Италии. Маск назвал важной задачей остановку «машины смерти».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, Россия стремится к миру, основанному на уважении законных интересов всех народов региона. Президент РФ также подчеркивал, что специальная военная операция на Украине была вынужденной мерой для защиты людей от геноцида со стороны киевского режима.

Специальная военная операция, начатая Россией на Украине 24 февраля 2022 года, была обусловлена многочисленными факторами, включая неудачные попытки договориться с НАТО о безопасности в Европе. Путин отметил, что на протяжении 30 лет Россия сталкивалась с обманом и шантажом со стороны альянса, который продолжал расширяться и приближаться к российским границам, несмотря на протесты Москвы.

Илон Маск прогнозирует волну терактов в Европе

Ранее на конгрессе партии «Лига» во Флоренции Илон Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

Миллиардер указал в интервью Fox News, что украинский кризис завершится мирным соглашением, поскольку отказ от переговоров с Россией не имеет альтернативы.

Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.