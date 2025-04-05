В Германии прошли митинги против Трампа и Маска

В Германии сотни людей вышли на массовые протесты против президента США Дональда Трампа и главного руководителя Tesla и департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщает радиостанция RBB24.

«Митинг перед выставочным залом Tesla на Вильгельмштрассе собрал около 250 человек», — говорится в публикации.

Также примерно 90 участников акции собрались возле американского посольства на Парижской площади в центре Берлина.

По информации правоохранительных органов, демонстрации прошли мирно, зафиксировано лишь одно задержание.

Протестные акции организовали движения Fridays for Future и Campact, которые сосредоточены на проблемах изменения климата.

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В конце марта в Германии прошли протесты против размещения на территории страны ракет США.