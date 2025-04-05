RBB24: в Германии прошли митинги против Трампа и Маска
В Германии сотни людей вышли на массовые протесты против президента США Дональда Трампа и главного руководителя Tesla и департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщает радиостанция RBB24.
«Митинг перед выставочным залом Tesla на Вильгельмштрассе собрал около 250 человек», — говорится в публикации.
Также примерно 90 участников акции собрались возле американского посольства на Парижской площади в центре Берлина.
По информации правоохранительных органов, демонстрации прошли мирно, зафиксировано лишь одно задержание.
Протестные акции организовали движения Fridays for Future и Campact, которые сосредоточены на проблемах изменения климата.
Илон Маск прогнозирует волну терактов в Европе
В конце марта в Германии прошли протесты против размещения на территории страны ракет США.