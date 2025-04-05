Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен судебным преследованием французского политика Марин Ле Пен, сделало вывод издание "Взгляд".

Вынесенный Ле Пен судебный приговор, который перечеркнул ее дальнейшую политическую карьеру, может аукнуться неприятностями Эммануэлю Макрону, президенту Франции. Поэтому Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии.

Трамп сделал пост в его собственной социальной сети «Правда», поддержав Марин Ле Пен. По мнению “Взгляда”, это своего рода «черная метка» для французского президента.

Трамп назвал вынесенный судом приговор «охотой на ведьм» и сравнил преследование Ле Пен с желанием засудить его самого, когда у власти был президент Джо Байден.