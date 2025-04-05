«Взгляд»: Трамп отправил Макрону «черную метку» из-за Ле Пен

Московский Комсомолец

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен судебным преследованием французского политика Марин Ле Пен, сделало вывод издание "Взгляд".

СМИ: Трамп отправил Макрону «черную метку» из-за Ле Пен
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Вынесенный Ле Пен судебный приговор, который перечеркнул ее дальнейшую политическую карьеру, может аукнуться неприятностями Эммануэлю Макрону, президенту Франции. Поэтому Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии.

Трамп сделал пост в его собственной социальной сети «Правда», поддержав Марин Ле Пен. По мнению “Взгляда”, это своего рода «черная метка» для французского президента.

Трамп назвал вынесенный судом приговор «охотой на ведьм» и сравнил преследование Ле Пен с желанием засудить его самого, когда у власти был президент Джо Байден.

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