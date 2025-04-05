Республиканцам предрекли «кровавую баню» на выборах из-за пошлин Трампа

Республиканскую партию ожидает «кровавая баня» на промежуточных выборах в 2026 году из-за введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом, предположил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. Об этом пишет Financial Times.

2 апреля Трамп объявил о введении импортных пошлин от 10 до 49% в отношении 185 стран, объяснив это необходимостью восстановления экономики США.

Сенатор уточнил, что если действия американского лидера приведут страну к «особенно тяжелой рецессии, то 2026 год, скорее всего, обернется политической кровавой баней». Он добавил, что партия столкнется с демократами и в палате представителей, и в Сенате.

По его мнению, «огромный экономический бум» теоретически возможен, но только в том случае, если Соединенные Штаты и страны, которые нанесут ответный удар, пойдут на компромиссы и снизят пошлины.

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В противном случае, масштабная торговая война «уничтожит рабочие места», «сильно повысит инфляцию» и «нанесет реальный ущерб экономике США», резюмировал Круз.