Во время ведения войны людям не нужно знать всей правды, так как это может породить нежелательные мнения. С таким заявлением выступил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться», - сказал Буданов* в опубликованном на YouTube-канале интервью украинской журналистке.

По мнению главного украинского разведчика, обществу необходимо предоставлять информацию строго дозировано. Кроме того, люди могут оказаться не готовы узнать всю правду в последствии.

В октябре прошлого года эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин предположил, что Буданова* могут «назначить» ответственным за все последние провалы ВСУ на фронте и уволить. Некоторые его заместители уже потеряли свои должности, указал он.

Буданов* призвал отказывать в гражданстве ряду украинцев

Между тем, глава военной разведки Украины не только сохранил свое место, но и метит в кресло главы государства. Согласно февральским соцопросам, он занимает второе место в рейтинге доверия украинцев, уступая только бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Замыкает тройку Владимир Зеленский.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.